Банки.ру запускает подкаст об инвестициях «Это к деньгам». Первый выпуск уже доступен на крупнейших стриминговых платформах.

Подкаст рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Ведущие Лена Янкина и Таня Фролова в режиме реального времени будут делать свои первые шаги на фондовом рынке, а Влад Коваленко будет им помогать.

В первом выпуске речь пойдет о том, с каких сумм стоит начинать инвестировать и как правильно выбрать брокера. Отвечают на эти и другие вопросы приглашенные эксперты: независимый финансовый консультант Игорь Файнман и частный инвестор Слава Добрый.

Новые выпуски «Это к деньгам» будут выходить раз в неделю по пятницам.

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