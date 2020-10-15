Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,36% и составил 2 817,29 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,41%, до отметки 1 132,29 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 2,28%, Мосбиржи — на 0,15%, «Газпрома» — на 0,59%, «Норильского никеля» — на 0,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,75%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду неблагоприятного зарубежного настроя, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение и обновили минимумы с июля и мая текущего года соответственно (2 803 и 1 128 пунктов). Рублевый индикатор пока удерживается выше 2 800 пунктов, но все же риски развития нисходящего движения в район 2 700—2 750 пунктов подтверждаются. В случае краткосрочного отскока индекс может пойти в район 2 880 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 760—2 850 пунктов», — комментирует эксперт.