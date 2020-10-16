Московская биржа устанавливает со 2 ноября предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки. Этот механизм должен защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок с инструментами рынка акций и облигациями, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен.

«С новым механизмом обработки цена исполнения рыночной заявки может отличаться от лучшей цены спроса/предложения, доступного на момент подачи заявки, не более чем на определенную величину (в %), установленную организатором торгов. В случае неполного исполнения рыночной заявки остаток ее снимается без удовлетворения», — отмечается в сообщении.

Алгоритм будет использоваться в период проведения основной и вечерней торговых сессий. В аукционах открытия и закрытия его применение не предусмотрено.