В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении руководства Спурт Банка. Об этом накануне сообщили в Следственном комитете РФ.

Дело возбуждено по материалам Агентства по страхованию вкладов в отношении неустановленных руководителей АКБ «Спурт» по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями»), части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»), части 1 статьи 172.1 («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»), статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

По версии следствия, в 2015—2017 годах действиями злоумышленников «Спурту» был причинен ущерб на сумму более 916 млн рублей, что привело к отзыву лицензии и банкротству.

«Так, выдача кредитов техническим юридическим лицам, вывод залогового обеспечения по кредитным обязательствам заемщиков повлекли невозврат кредитов на сумму более 704 млн рублей. При этом технические юридические лица использовались председателем правления АКБ «Спурт» Евгенией Даутовой в целях финансирования принадлежащего ей ОАО «КЗСК». Также установлено, что непосредственно перед введением в банке временной администрации его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 млн рублей. При этом руководство банка, в том числе и члены комитета, были осведомлены о тяжелом финансовом состоянии финансового учреждения и отсутствии у Даутовой возможностей по возврату кредита», — отмечается в сообщении СК РФ.

АСВ требует через суд с бывших топ-менеджеров Спурт Банка почти 4,7 млрд рублей Одна из ответчиц, экс-глава банка Евгения Даутова, ранее получила уголовный срок, а также была признана банкротом.

Кроме того, следствием установлено, что сотрудники «Спурта» представляли в Банк России фальсифицированную отчетность с целью скрыть от регулятора основания для отзыва у банка лицензии.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе.

Напомним, в июне 2019 года экс-главе Спурт Банка Евгении Даутовой был вынесен приговор по делу почти на 3 млрд рублей. Она была признана виновной в фальсификации финансовых документов и злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил женщину к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В августе того же года Даутова была признана банкротом по иску ВЭБа.



Лицензия у Спурт Банка была отозвана 21 июля 2017 года.

