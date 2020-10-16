Апелляционная инстанция отменила решение арбитражного суда, который ранее отказал Агентству по страхованию вкладов в требованиях к бывшим руководителям Судостроительного Банка на 27,3 млрд рублей, и удовлетворила требования АСВ в полном объеме, следует из сообщения на сайте агентства.

АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке, 18 апреля 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности по ее обязательствам в общем размере более 27,326 млрд рублей. Ответчиками по иску выступают бывший президент банка и член его совета директоров Андрей Егоров, бывший и. о. председателя правления Василий Мельников, бывшие члены правления Алексей Парфенов, Дмитрий Кунда, Елена Зубова, Ярослав Стешко, бывший председатель совета директоров Леонид Тюхтяев, а также Андрей Вовченко, который вместе с Тюхтяевым, Стешко и еще рядом лиц входил в число ключевых бенефициаров банка.

Определением Арбитражного суда Москвы от 4 марта 2020 года агентству было отказано в удовлетворении этих требований.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 октября 2020 года мартовское определение столичного арбитража отменено, апелляционная жалоба АСВ удовлетворена в полном объеме. Суд постановил привлечь Василия Мельникова, Елену Зубову, Дмитрия Кунду, Ярослава Стешко, Алексея Парфенова, Леонида Тюхтяева, Андрея Вовченко, Андрея Егорова к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере более 27,326 млрд рублей.

Напомним, что в отношении некоторых из указанных лиц ведутся уголовные дела.

Возбуждено дело о фиктивных сделках с недвижимостью Судостроительного банка Ущерб оценивается почти в 6 млрд рублей.

Также АСВ сообщило в пятницу об итогах пересмотра вышестоящей инстанцией судебных решений по его иску к бывшим менеджерам банка «Рублевский».

Агентство 16 февраля 2017 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших топ-менеджеров банка (председателя правления Сергея Занегина, членов правления Игоря Васина, Сергея Солуянова, Елены Божковой, Натальи Каненковой, членов наблюдательного совета Павла Бакуна, Дмитрия Чувилина, Петра Сорокина, Игоря Горбунова, Николая Галкина, Андрея Талышева и Марины Цукановой) к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере порядка 780 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы 28 января 2020 года удовлетворил заявление АСВ частично, взыскав с Занегина в пользу банка около 83 млн рублей. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2020 года январское определение арбитражного суда было оставлено без изменения, апелляционная жалоба конкурсного управляющего — без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 12 октября 2020 года определение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменены в части отказа во взыскании убытков с Чувилина, Бакуна и Галкина; в отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. В остальной части решения нижестоящих судов оставлены без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения.

МВД раскрыло список банков — участников «молдавской» схемы МВД раскрыло список банков, участвовавших в «молдавской» схеме. Почти половина участников схемы — действующие банки, сообщает РБК.

Кроме того, апелляция оставила в силе арбитражное решение по иску АСВ к экс-топам ФИА-Банка.

АСВ 31 августа 2018 года подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении бывших и. о. председателя правления банка Романа Бузаева, члена правления Татьяны Рудаковской, члена правления и совета директоров Евгения Новожилова, председателя совета директоров Александра Носорева, членов совета Александра Шахова, Елены Шитиковой и Людмилы Моховой, а также Максима Морозова, Игоря Мухаметшина, Юлианны Сосновской и Василия Кирюшина к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере свыше 6,042 млрд рублей.



«Определением Арбитражного суда Самарской области от 13 июля 2020 года… в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении Моховой Л. И., Шитиковой Е. В., Густафсон Юлианы, Кирюшиной О. В., Шахова А. Н., Носорева А. С. к субсидиарной ответственности отказано, признано доказанным наличие оснований для привлечения Морозова М. В., Рудаковской Т. В., Новожилова Е. Н., Мухаметшина И. Р., Бузаева Р. А. к субсидиарной ответственности по обязательствам банка; рассмотрение заявления конкурсного управляющего к Морозову М. В., Рудаковской Т. В., Новожилову Е. Н., Мухаметшину И. Р., Бузаеву Р. А. о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2020 года… определение Арбитражного суда Самарской области от 13 июля 2020 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сегодняшнем сообщении АСВ.