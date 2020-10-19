Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делают это из-за финансовых трудностей — во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«На текущий момент поведение должников изменилось, причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас — 70%», — говорит он. При этом половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, еще 30% должников — на потерю работы, 15% — на нехватку средств.

По данным НАПКА, еще 7% россиян, допустивших просрочку по кредитам, рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга. Не более 2% ссылаются на закон о банкротстве и на свое намерение пройти процедуру. По-прежнему 6% россиян отказываются вносить платежи по кредиту из-за несогласия с суммой долга, а еще около 7% полагают, что в текущих реалиях можно не возвращать долги вовсе. Примерно 2% россиян говорят, что не оформляли кредит, а 6% должников называют другие причины.

«Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это является следствием ужесточения политики кредитования, как банков, так и микрофинансовых организаций», — добавляет Мехтиев.

Четверть должников, вышедших на просрочку в апреле — июне, в качестве причины неплатежей в 90% случаях называют сложную финансовую ситуацию, вызванную либо потерей работы, либо существенным снижением уровня дохода из-за пандемии. При этом лишь 3% ссылаются на кредитные каникулы, которые в реальности не были им предоставлены.

«Зачастую речь идет именно о снижении совокупного семейного дохода. Как показывает практика, 70% семейных пар, оформляя кредит, рассчитывают платежную нагрузку, исходя из совокупного дохода. В период пандемии у них остался один, под требования кредитных каникул они не подходили, поэтому был получен отказ (кредит был оформлен на того, чей доход либо не снизился, либо уменьшился незначительно), за которым последовал пропуск платежа», — поясняет президент НАПКА.

Большинство «пандемийных» должников (60%) собираются возвращаться в график платежей, а еще треть сомневаются в этом, но от долга не отказываются. Лишь около 2—3% заявляют о желании объявить себя банкротами в будущем. При этом категоричных отказников в «пандемийном» портфеле находится не более 5%. «Все это позволяет нам думать, что 20% из тех, кто вышел на просрочку в период с апреля по июнь, вернутся в график платежей и смогут в ближайшей перспективе справиться с ситуацией», — заключил Мехтиев.