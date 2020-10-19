Микрофинансовые компании, а также крупные кредитные потребительские кооперативы, в которые входит не менее 3 тыс. пайщиков, должны будут регулярно публиковать на своих сайтах результаты финансово-хозяйственной деятельности и другую важную для потребителей информацию. Проекты соответствующих указаний разработал Банк России.

В частности, будет раскрываться порядок привлечения денег и выдачи займов, а также информация о деятельности компании, которая может повлиять на решение потребителя разместить свои сбережения в МФК или КПК. Кроме того, на сайтах должны быть указаны контактные данные: адрес, номер телефона, Ф. И. О. руководителей и обязательно — информация о надзорном органе, куда можно пожаловаться, если возникнут проблемы. Потребители, в частности, должны знать о возможности направить обращение финансовому уполномоченному.

МФК и КПК будут обязаны информировать о предписаниях Банка России, которые полностью или частично ограничивают выдачу займов или привлечение денег потребителей, а КПК также — об общих собраниях пайщиков.

«Это позволит сделать работу микрофинансовых институтов более понятной и прозрачной, в том числе для тех, кто только планирует разместить свои сбережения в МФК или вступить в КПК. Действующим пайщикам информация позволит более активно участвовать в управлении кооперативом и предупреждать возможные злоупотребления со стороны недобросовестного руководства некоторых КПК», — поясняют в Центробанке.



В проектах указаний также приводятся порядок размещения этой информации на сайтах МФК и КПК и сроки обновления сведений.