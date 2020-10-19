В России установлен новый исторический рекорд по выдаче ипотечных кредитов, свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро. Прошлый рекорд был установлен в августе 2020 года, тогда банки выдали 146 тыс. ипотечных кредитов. В сентябре выдачи увеличились еще на 16% и составили почти 170 тыс. кредитов, указывают в ОКБ, уточняя, что по сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65%.

В III квартале 2020 года было выдано 455 тыс. ипотечных кредитов, что на 52% превышает показатель III квартала 2019 года. За январь — сентябрь 2020 года банки выдали чуть более 1 млн кредитов, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству новых ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в годовом выражении (в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019-го) был в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (плюс 92%), Москве (плюс 82%), Красноярском, Пермском краях, Чувашии (во всех трех регионах — плюс 80%), наименьший — в Санкт-Петербурге (плюс 52%), Новосибирской области (плюс 51%), Омской и Оренбургской областях (плюс 50%), Удмуртии (плюс 48%).

«Исторический рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов был установлен во многом благодаря низким процентным ставкам, а также программе льготной ипотеки, которая должна была завершиться 1 ноября (о ее продлении на тот момент еще не было известно). Заемщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5% годовых», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.



В справке об ОКБ указано, что его услугами пользуются более 600 клиентов: банки, микрофинансовые организации, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 436 млн кредитных историй.