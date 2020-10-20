Мэрия Москвы планирует потратить 155 млн рублей на систему мониторинга пассажиропотока, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на сайт госзакупок. Из конкурсной документации следует, что мэрия хочет в течение полугода установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов (АПК) и софт, который будет собирать из них данные. Система предусматривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов в радиусе 50 м от АПК.

Система должна формировать отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год, она будет работать в связке с камерами видеонаблюдения. Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. Система нужна для улучшения работы транспорта, объяснили в Центре организации дорожного движения.

Источник издания, знакомый с ходом цифровизации хозяйства Москвы, считает, что MAC-адреса нужны мэрии для обогащения уже существующих баз данных. По его словам, новая система, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров. При этом данные остаются обезличенными, отметили эксперты. Такие системы анализируют транспортные потоки в определенные часы на разных направлениях, на основе аналитики формируются таргетированные предложения. Имея эти данные, легко проанализировать, как часто те или иные группы людей посещают определенные магазины, сообщили эксперты.