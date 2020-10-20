ВВП России по итогам девяти месяцев 2020 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такая оценка представлена в материале Минэкономразвития «Картина деловой активности за сентябрь 2020 года» .

По оценке МЭР, в III квартале текущего года спад ВВП замедлился до 3,8% в годовом выражении с 8% во II квартале. «Из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада внесло улучшение динамики торговли (1,5 процентного пункта из 4,2 п. п. разницы) и обрабатывающей промышленности (0,7 п. п.), а также рост выпуска в сельском хозяйстве (0,1 п. п.). Кроме того, снятие карантинных ограничений в течение III квартала 2020 года, по оценке, сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг. Вместе с тем в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки добыча полезных ископаемых и транспортный комплекс продолжали вносить существенный отрицательный вклад в динамику ВВП (по оценке, в общей сложности минус 2,9 п. п. в III квартале)», — отмечается в аналитической записке.

Помесячная динамика ВВП в течение III квартала демонстрировала восходящий тренд: по оценке, в сентябре 2020 года падение замедлилось до 3,3% в годовом выражении с 3,7% в августе и 4,4% в июле.



По данным МЭР, поддержку восстановлению в сентябре оказало постепенное улучшение показателей добывающего и транспортного комплекса. Выпуск продукции сельского хозяйства в сентябре оставался выше прошлогодних показателей. Динамика обрабатывающей промышленности в сентябре вернулась в область отрицательных значений после роста в августе. В строительном секторе годовые темпы роста сохраняются вблизи нулевой отметки. На потребительском рынке наблюдается стабилизация после активного восстановления в летние месяцы. При этом оборот розничной торговли третий месяц подряд демонстрирует ухудшение динамики: минус 3% в годовом выражении в сентябре после минус 2,7% в августе и минус 1,9% в июле.