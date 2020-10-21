Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о признании банка «Жилкредит» банкротом. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на информацию суда.

Столичный арбитраж в сентябре 2019 года принял решение о запуске процедуры принудительной ликвидации кредитной организации по заявлению Банка России. Ликвидатором было назначено АСВ.

Годом позже, в сентябре 2020-го, АСВ объявило , что «в процессе ликвидации банка установлена недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований его кредиторов. В этой связи ликвидатор обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом)».



Лицензия у «Жилкредита» была отозвана 19 июля 2019 года. По данным ЦБ, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более чем на 35%) сокращению капитала банка. Из сообщения регулятора следовало, что основным активом банка было труднореализуемое непрофильное имущество и формировавшиеся денежные потоки не позволяли «Жилкредиту» своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Газета «Ведомости» позже писала, что две трети активов «Жилкредита» приходилось на нефтеналивной танкер.