Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит рейды, чтобы выявлять и наказывать тех, кто работает нелегально, рассказал президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин в интервью «Известиям» .

«По закону S-образной кривой в какой-то момент численность самозанятых достигнет естественного предела, и это нормально. Другой вопрос, что сегодня налоговая использует не только метод пряника, чтобы привлечь людей в самозанятость, но и метод кнута. ФНС начала рейды, чтобы выявлять и наказывать тех, кто работает нелегально — например, сдает квартиры без регистрации», — сказал Калинин.

Минэкономразвития распространило на самозанятых имущественную и финансовую поддержку 👍 С июня самозанятые получили возможность обратиться за получением поддержки в рамках нацпроекта по развитию МСП.

Он отметил также, что сейчас есть проблема: работодатели принудительно переводят наемных сотрудников на самозанятость. «Такая проблема действительно есть, и о ней говорили сразу, когда режим только тестировался. Однако масштаб ее не критический: «большие данные», которые сформированы ФНС, позволяют отследить махинации с массовым переоформлением сотрудников по номеру СНИЛС. Если налоговая видит, что сначала один СНИЛС принадлежал наемному работнику компании, а потом оказался в связке с ней же или с аффилированной организацией, но уже в качестве самозанятого, это повод для проверки. При выявлении нарушений все «сэкономленные» налоги доначислят и заставят заплатить», — рассказал президент «Опоры России».

По состоянию на 1 октября зарегистрировано 1,2 млн самозанятых, и каждый месяц их число растет примерно на 100 тыс., отметил он. «Есть основания считать, что в следующем году мы пройдем отметку в 1,8 миллиона работающих на себя, а может быть, и в 2 миллиона. То есть только в 2021 году прирост составит 600—800 тысяч человек», — пояснил Калинин.