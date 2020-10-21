Икано Банк и компания ИКЕА представляют новую кобрендовую карту «ИКЕА Фэмили» и карту «ИКЕА Кредит», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кобрендовая карта «ИКЕА Фэмили» — расчетная карта с возобновляемым лимитом овердрафта. Покупатели, получившие карту, смогут пользоваться как кредитными, так и собственными денежными средствами, а также использовать все преимущества клуба IKEA Family и банковской программы лояльности», — говорится в релизе.

По карте можно оформить рассрочку на три и шесть месяцев в магазинах ИКЕА и на сайте компании, а также получить бонусные баллы за любые покупки по всему миру — 1 балл за каждые 100 рублей, которыми потом можно оплатить покупки в ИКЕА. В магазинах ИКЕА покупатели также смогут оформить карту «ИКЕА Кредит». По этой карте клиенту будут доступны промопродукты, рассрочка на 12 месяцев и кредит на 18 месяцев со сниженной процентной ставкой, а также стандартные кредитные предложения на покупки в ИКЕА.

Обе карты работают на платформе Mastercard World. Пополнить их можно любым удобным способом: наличными в терминалах «Элекснет» в ИКЕА, в любых банкоматах с функцией пополнения, переводом с карты другого банка, а также безналичным переводом на счет карты из другого банка.