Россия и Белоруссия готовятся к отмене роуминга внутри Союзного государства с января 2021 года. Об этом в среду сообщили в Минэкономразвития РФ по итогам прошедшего в формате видеоконференции заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

«Ответственные ведомства России и Белоруссии доложили о готовности по итогам опытной эксплуатации, которая будет осуществляться с 1 ноября по 1 декабря этого года, обеспечить снижение ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, межоператорских роуминговых ставок и реализацию комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства. Планируется, что новые тарифы вступят в силу уже с 1 января 2021 года», — отмечается в релизе.



Также сообщается, что стороны обсудили вопрос о снятии ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Достигнуты договоренности о реализации практических шагов в этом направлении с учетом складывающихся эпидемиологических реалий, указывают в МЭР.