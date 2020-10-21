Решение об отмене накопительной части пенсии может затронуть почти 76 млн человек. В настоящее время в этой системе заложено 4,7 трлн рублей, заявил в среду заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

«Данная тема, тема накопительной пенсии, касается 75,9 миллиона человек. Значит, соответственно, денег в этой системе 4,7 триллиона рублей, поэтому решения, как вы предлагаете, об отмене коснутся вот этого количества людей, поэтому здесь нет никаких простых сценариев. В этой системе очень много... прав накоплено. В настоящее время накопительная пенсия назначается, выплачивается сумма правопреемникам — это большое системное дело, к которому надо подходить взвешенно», — сказал в ходе пленарного заседания в Госдуме Пудов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Комментируя эту идею, глава Минфина Антон Силуанов сказал, что такой шаг имеет смысл только после создания в России системы добровольных пенсионных накоплений.

Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии Текст письма размещен на сайте ФНПР.

В начале октября Кабмин внес в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.



С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.