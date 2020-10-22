АКРА подтвердило кредитный рейтинг НКЦ на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг НКО НКЦ (АО) обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, исключительной позицией по ликвидности и запасу достаточности капитала, которая компенсирует риск-профиль организации. НКЦ является системно значимым центральным контрагентом по методологии Банка России», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, оценка риск-профиля НКЦ ограничивается значительным объемом активов, подверженных рыночному риску (свыше 200% от основного капитала), а также имевшими место в 2018 и 2019 годах фактами реализации операционного риска.

Контрагентский риск НКЦ минимизируется за счет жестких критериев допуска участников и благодаря строгой политике маржирования (с оперативной переоценкой позиций по рыночной стоимости). Норматив достаточности капитала центрального контрагента (Н1цк) на 1 сентября 2020 года составил 160,4%. Это позволяет обеспечивать покрытие рисков, связанных с деятельностью центрального контрагента, а также рисков потенциального обесценения собственных балансовых активов, заключили в АКРА.

