Минфин РФ подготовил законопроект об исключительно добровольной системе накопительных пенсий, его планируется внести в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Антон Дроздов, представляя в нижней палате законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий до конца 2023 года.

«Было несколько вариантов концепции законопроекта, в результате в последнем варианте — это исключительно добровольный формат. Законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании. И мы надеемся, что в следующем году мы его представим в правительство РФ и вашему вниманию», — сказал Дроздов, отвечая на вопрос одного из парламентариев о реформе накопительной системы.