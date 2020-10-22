Величина международных резервов РФ за неделю не изменилась, свидетельствуют данные Банка России.

Международные резервы России на 15 октября составили 585,3 млрд долларов, как и на 9 октября 2020 года. Показатели рассчитаны на конец отчетных дат.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что летом был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020 года.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ выросли за 2019 год на 85,9 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года — примерно на 29,1 млрд.