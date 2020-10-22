В Госдуме прошла первое чтение законодательная инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента.

В случае принятия закона можно будет в упрощенном порядке зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.

Ранее «дачная амнистия» неоднократно продлевалась.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что «дачная амнистия» действует уже 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т. д.

Отдельные положения «дачной амнистии» — об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках, — закончат свое действие 1 марта 2021 года. После этой даты правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов (вступил в силу 4 августа 2018 года). То есть о начале и завершении строительства объектов ИЖС и садовых домов нужно будет уведомлять орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство. Он, в свою очередь, принимает решение о согласовании параметров строящегося дома и направляет все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты.

Вместе с тем до 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получали разрешение на строительство. Такие граждане вправе направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию им не нужно. Если же граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке, и то если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Таким образом, после 1 марта 2021 года действие указанных положений «дачной амнистии» прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость, отмечают в Думе.

Законопроектом, в частности, предлагается продлить на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие «дачной амнистии» продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка). Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость.



Крашенинников отметил, что законопроект призван защитить права граждан на жилую дачную недвижимость и положительно скажется на динамике развития индивидуального жилищного строительства в целом.