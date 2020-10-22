Московские власти направили письма в СберБанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru с предупреждением о том, что за возвращение на рабочие места в офис сотрудников, указанных как работающих удаленно, последуют наказания и штрафы. C копиями писем ознакомились в РБК , подлинность документов подтвердил источник издания, близкий к столичной мэрии. По его словам, аналогичные письма были направлены еще в несколько десятков компаний.

Письма направлены от имени департамента предпринимательства Москвы за подписью руководителя департамента предпринимательства мэрии Москвы Алексея Фурсина.

В них указано, что СберБанк подал сведения об отправке на удаленную работу 9 956 сотрудников, РЖД — 13 168, Mail.ru — 3 233, а ВТБ — 11 632 человек.

«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности просим принять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах», — говорится в письмах.

Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что компания одной из первых перешла на «удаленку» еще в марте и с тех пор работает в таком режиме. «Офис посещает минимальное количество людей, присутствие которых необходимо для поддержания работы компании», — говорит он.

Пресс-служба СберБанка отказалась комментировать получение письма.

«В связи с эпидемиологической обстановкой СберБанк принял решение о переводе в ближайшее время до 70% своих офисных сотрудников на удаленный режим работы в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости. Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме, независимо от эпидемиологической ситуации. Удаленный режим работы может быть применим только для сотрудников офисов, чьи функции не предполагают очного взаимодействия с клиентами и не требуют обязательного присутствия на рабочем месте», — сообщили в банке.

«ВТБ строго выполняет все санитарные требования федеральных и региональных властей», — сказал представитель банка.

Московских работодателей обязали перевести 30% сотрудников на «удаленку» Правило не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 октября подписал указ и обязал московских работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников. «С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным», — объявил Собянин. Тем же указом он обязал работодателей отправить домой всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, московские власти обязали компании регулярно отчитываться о переводе сотрудников на «удаленку» и представлять властям номера телефонов, машин и транспортных карт работающих дистанционно. Мэрия обещала тогда, что сбор сведений будет носить неперсонифицированный характер.

На портале мэрии Москвы 9 октября заработал сервис подачи информации о работающих на «удаленке» сотрудниках, через который компании должны передавать данные о числе переведенных на «удаленку» и продолжающих ходить в офис, телефоны и номера машин работающих из дома.

Глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков пояснил тогда, что компаниям, которые не представят данные о переведенных на «удаленку» сотрудниках или представят «противоречивую информацию», грозит административная ответственность, в частности штраф или приостановка деятельности.

Изначально компании должны были передавать данные о сотрудниках, работающих из дома, еженедельно. Однако позже мэрия изменила правила. «В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорилось в указе Собянина.



Если данные о сотрудниках решили изменить, актуальная информация должна быть представлена в день принятия такого решения.

