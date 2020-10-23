Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинги банку «Солидарность». В частности, банку присвоен долгосрочный рейтинг депозитов на уровне «B2» со «стабильным» прогнозом, базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности на уровне «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Долгосрочный депозитный рейтинг «Солидарности» на одну ступень выше базовой оценки кредитоспособности банка ввиду умеренной вероятности получения им государственной поддержки, поясняют аналитики. Базовая оценка кредитоспособности банка отражает его макропрофиль на уровне «слабый+» и ограничена слабыми качеством активов и прибыльностью, а также высокой долей кредитования связанных сторон и высокой концентрацией ссудного портфеля.

В то же время базовая оценка кредитоспособности поддерживается укрепившимися запасами капитала банка после его слияния с КБ «Московское Ипотечное Агентство» в августе 2020 года, высоким покрытием ссуд резервами и хорошим уровнем ликвидности.