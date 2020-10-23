Банк России отмечает рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса в связи с волатильностью рубля. Об этом говорится в релизе регулятора к решению по ключевой ставке.



«Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что в основном связано с курсовой волатильностью. В то же время ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции на год вперед несколько ниже 4%, что отражает преобладание дезинфляционных факторов», — сказано в сообщении.

Тем не менее, по мнению ЦБ, в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. При этом сохраняющееся отклонение экономики вниз от потенциала создает дезинфляционное давление, которое может усилиться в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, отмечают в регуляторе.

Банк России скорректировал прогноз по инфляции. Согласно среднесрочному макроэкономическому прогнозу, опубликованному на сайте регулятора, инфляция по итогам текущего года составит 3,9—4,2%. В июльском прогнозе диапазон был шире — 3,7—4,2%. В 2021 году регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5—4%, в 2022 и 2023 годах — вблизи 4%.