В Москве со 2 ноября стартует эксперимент по предоставлению скидок на проезд в метро по двум линиям в определенные часы утром для снижения нагрузки в час пик. Об этом объявил в пятницу в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

«Со 2 ноября на двух линиях #мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — сообщил мэр.

Он подчеркнул, что это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года.

«Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро», — поясняется в сообщении.



Ранее под этот проект был изменен механизм списания средств при оплате проезда банковской картой на турникете в московском метро.

В метро Москвы меняется система списания денег при оплате поездок банковской картой на турникете В будущем новая система позволит внедрить автоматический выбор лучшего тарифа по итогам всех поездок пассажира за день.

В ВТБ в пятницу сообщили, что банк обеспечит запуск дифференцированных тарифов в метро при оплате банковской картой.

«ВТБ обеспечит запуск пилотного проекта по предоставлению скидок на проезд в московском метро. Пассажирам на двух линиях столичного метрополитена будут доступны дифференцированные тарифы. Со 2 ноября 2020 года до 2 июля 2021 года они получат 50-процентную скидку от стоимости проезда при оплате банковской картой, то есть 22 рубля. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо будет оплатить проезд бесконтактной картой, приложив ее к одному из турникетов, отмеченных специальным стикером (оборудованных бесконтактным банковским ридером), в вестибюлях станций Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Период предоставления скидок — рабочие дни с открытия станций метрополитена до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Новый порядок оплаты проезда предусматривает списание денежных средств в размере стоимости всех поездок за день на следующий день с учетом всех акций, в том числе применяемых дифференцированных тарифов», — говорится в сообщении банка.



В ВТБ также напомнили, что до конца года при оплате поездки в московском метро и на МЦК бесконтактной банковской картой платежной системы «Мир» или телефоном с платежным приложением Mir Pay действует дополнительная скидка в размере 10 рублей от стоимости поездки.