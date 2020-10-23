Тестирование цифрового рубля в России может начаться в конце 2021 года, заявила на брифинге председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Должен быть обязательный, на наш взгляд, этап «пилотирования» на ограниченном количестве пользователей, для того чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. Такое «пилотирование» мы считаем возможным где-то к концу следующего года. По мере получения этих результатов будем двигаться дальше», — сказала она.

Банк России начал общественное обсуждение цифрового рубля Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, но уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса как с экономической, так и с технологической точки зрения, считают в ЦБ.

Напомним, в середине октября ЦБ опубликовал консультативный доклад и начал обсуждение цифрового рубля. По словам Набиуллиной, регулятор будет собирать отзывы до конца года, затем обработает их, примет решение о целесообразности запуска проекта и подготовит полноценную концепцию.



Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор не ставит задачу вытеснить бумажные деньги с введением цифрового рубля. «Это будет, по сути, третья форма денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими», — пояснила она.