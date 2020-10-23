Кредитные потери банков возрастут до 2% в 2020—2021 годах, но не превысят тех, что были в предыдущий кризис, заявила журналистам вице-президент Moody's Ольга Ульянова.

«Мы ожидаем, что кредитные потери возрастут и в 2020—2021 годах ежегодно будут составлять примерно 2% от среднего кредитного портфеля банковского сектора», — отметила она. По ее словам, потери по кредитам будут распределяться равномерно, то есть пика в 2020 году не ожидается, но и в 2021 году потери не снизятся.

«Хорошая новость заключается в том, что ожидаемые кредитные потери будут ниже, чем 3—3,5%, ежегодно наблюдавшиеся во время кризиса 2014—2016 годов. Разница в этом показателе примерно в 1,5 процентного пункта — это существенное облегчение для банковского сектора в сравнении с предыдущим кризисом», — добавила Ульянова.



Ранее агентство Moody's в своем обзоре спрогнозировало, что проблемные кредиты банковского сектора вырастут с 8,2% совокупного портфеля кредитов на конец 2019 года до 10,5% в 2021-м. Этот показатель не включает реструктурированные кредиты, которые банки признали в своей отчетности «работающими».