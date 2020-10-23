Более двух третей российских регионов уже прислали отзывы на законопроект о программах комплексного развития территорий, предусматривающий также реконструкцию жилого фонда, все концептуально поддерживают документ, заявил ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является одним из авторов законопроекта.

«В комитет поступили отзывы от более чем двух третей субъектов РФ. Отрицательных отзывов нет, есть замечания по документу, но все приславшие отзывы регионы концептуально поддерживают законопроект», — сказал Мельниченко.

Он добавил, что авторам законопроекта поступило порядка 40 предложений и замечаний, они будут рассмотрены при подготовке документа ко второму чтению.

Ранее Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательное экспертное заключение на данный законопроект. Как отметил глава совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией». По словам Мельниченко, законопроект не будет отозван из Госдумы из-за критики совета.

Совет при президенте по кодификации не поддержал законопроект о реновации в субъектах РФ Депутат Госдумы Павел Крашенинников отметил, что основным замечанием является направленность законопроекта «на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована конституцией».

Законопроект был внесен группой сенаторов и главой профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы.



Отдельно в пятницу сообщается, что комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении. Согласно тексту заключения комитета, он «считает возможным поддержать проект федерального закона» и «рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении с учетом указанных замечаний при доработке законопроекта ко второму чтению».

