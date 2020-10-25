Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) к концу 2020 года составит около 12,5 трлн рублей, из них 8 трлн — ликвидная часть, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Объем ФНБ на 1 октября составлял 13,733 трлн рублей, при этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 9,346 трлн.

«В нашем Фонде национального благосостояния около 12,5 триллиона рублей мы ожидаем на конец текущего года, из которых около 8 триллионов — это ликвидная часть. Фонд национального благосостояния будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть», — сказал Силуанов в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

Он также выразил надежду, что не придется тратить средства фонда больше, чем запланировано. «Мы уже говорили, что так называемая копилка, это ФНБ, она для целей страховки от снижения цен на нефть. Хочется надеяться, что мы сможем обойтись теми плановыми решениями и не будем принимать каких-то дополнительных незапланированных мер», — отметил Силуанов.