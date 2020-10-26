Когда вы делаете пенсионные взносы или взносы на страхование жизни, помните, что по ним вы можете получить налоговый вычет. Как это сделать? А вот как.

1. Что такое налоговый вычет на страхование?

Это возможность вернуть часть расходов по договорам пенсионного обеспечения, страхования или по договорам добровольного страхования жизни. Сумма вычета — установленная Налоговым кодексом максимальная сумма расходов, с которой вам вернется 13% налога.

2. Какие договоры попадают под налоговый вычет в области страхования?

Вычет можно получить по договорам:

негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственными пенсионными фондами за последние три года;

добровольного пенсионного страхования со страховыми организациями;

инвестиционного страхования жизни;

накопительного страхования жизни;

рискового страхования жизни.

Вычет по договорам добровольного страхования жизни можно получить, если они заключаются на срок не менее пяти лет.

Максимальная сумма уплаченных пенсионных (страховых) взносов, с которой будет исчисляться налоговый вычет, — 120 тыс. рублей. Таким образом, максимально возместить можно 15,6 тыс. рублей.

3. Какие документы нужно подготовить для получения вычета?

Для получения вычета по добровольным взносам в НПФ требуется:

1. Декларация 3-НДФЛ (необходимо составить ее самостоятельно).

2. Справка 2-НДФЛ (запросить у работодателя или налогового агента).

3. Платежные документы, подтверждающие оплату (выдает банк, из которого осуществлялась оплата).

4. Договор (выдает НПФ).

5. Копия лицензии фонда (выдает НПФ).

Для получения вычета по страхованию — документы, что указаны в пунктах 1—3, плюс:

4. Полис страхования (выдает страховая компания).

5. Копия лицензии страховой компании (выдает компания).

6. Справка с работы об оплате части страховой премии: если оформлено добровольное медицинское страхование на работе — часть оплачивает работодатель, часть — вы (выдает отдел HR).

При подаче в ФНС копий документов, подтверждающих право на вычет, нужны и их оригиналы.

Бонус:

Заключать договоры и платить по ним взносы можно и в пользу супруга (супруги), родителей (усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных или находящихся под опекой/попечительством).

Декларацию можно подать в любой день в году, следующем за годом, в котором оплачена страховка.

Вычет предоставляется по доходам того года, в котором фактически были произведены расходы на оплату страховых взносов, то есть остаток вычета нельзя перенести на следующий год.

Если взносы по этим видам страхования удерживались из вашей зарплаты, вычет можно получить до окончания года. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением непосредственно к работодателю.

По страхованию ипотеки вычет получить нельзя, так как выгодоприобретатель по этой страховке — банк. Всегда помните, что на все социальные вычеты у вас лимит в 15,6 тыс. рублей в сумме!

Официальная информация по налоговым вычетам содержится в Налоговом кодексе в статьях с 218-й по 221-ю.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru