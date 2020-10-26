«Яндекс.Еду», Ozon, Wildberries, онлайн-кинотеатры и другие интернет-сервисы, которые предлагают покупателям исключительно оплату картами, хотят обязать принимать от покупателей наличные деньги, пишут «Известия» . Роспотребнадзор предложил внести поправки в закон «О защите прав потребителей» и признать недобросовестной практику, при которой людям не предлагают выбрать способ оплаты. Поправки проходят этап межведомственного согласования.

Многие товары, сервисы и услуги, которые представлены в Интернете, в принципе не могут быть оплачены наличными, сказано в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в Минэкономразвития. Разработчики законопроекта искусственно навязывают оплату наличными, считают в АКИТ. Для соблюдения новой версии закона сервисам по цифровым услугам, цифровым товарам и доставке еды предстоит наладить прием наличных через посредников, закупать переносную контрольно-кассовую технику, нести затраты на ее обслуживание, а также на инкассацию наличных, добавили в ассоциации.

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Потребитель не обязан иметь банковскую карту, пояснили в Роспотребнадзоре. А невозможность оплаты наличными денежными средствами приведет к ограничению доступа к товарам и услугам, которые реализуются дистанционным способом. В ведомстве отметили, что такие гиганты, как магазины приложений Apple и Google, а также Booking.com, продающие цифровой контент, под действие новых поправок не попадут. В случае с первыми двумя компаниями речь идет о продаже приложений, которые не являются товаром или услугой. Речь идет о передаче права на использование результатов интеллектуальной деятельности.

По словам экспертов, Роспотребнадзор не должен требовать, чтобы продавцы цифровых товаров и услуг принимали наличные. Иначе россиянам придется отказаться от услуг некоторых зарубежных интернет-магазинов и площадок, поскольку они принимают оплату только онлайн. Сегодня большинство игроков онлайн-торговли переводят платежи в безналичную форму, в том числе для безопасности курьеров. В некоторых случаях при доставке товаров прием наличных в принципе невозможен, отметили участники рынка.