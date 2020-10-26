«Что купить?» — самый частый вопрос клиентов инвестиционным банкирам, от которого и происходит название нового приложения. Wattabuy — это консультационный сервис для создания сбалансированных инвестиционных портфелей, но не для игр на бирже. На данный момент это единственная подобная независимая платформа на рынке: она не привязана к определенному брокеру, банку или управляющей компании.

В последние годы доверие к управляющим компаниям и банкам в вопросах инвестирования неизбежно падает: более 60% инвесторов больше не хотят отдавать деньги в классическое доверительное управление. Эта тенденция связана с рядом причин: неочевидные внутренние комиссии банков, низкий уровень экспертизы менеджеров и стремление управляющих компаний продать высокомаржинальные продукты своих же или дружественных организаций. Не удивительно, что клиенты сегодня все чаще стремятся перейти к самостоятельному управлению портфелем. Однако и в этом поле есть свои опасности. Не обладая ресурсами для качественной аналитики, непрофессиональные инвесторы начинают пытаться играть на бирже, принимают рискованные решения и в результате терпят новые убытки.

Даже профессиональные аналитики порой ошибаются в оценках рынка. Часто бывает сложно предсказать, акции какой компании вырастут, а какой, наоборот, упадут в цене. Поэтому лучший путь для инвестора — не гоняться за быстрой выгодой, проводя рискованные трансакции, а сформировать сбалансированный портфель с активами разных отраслей и стран. Для консультаций по этим вопросам и была разработана платформа Wattabuy. Это не брокерский сервис и не сервис по управлению активами — это независимый от сторонних организаций виртуальный помощник. Поэтому Wattabuy способен дать максимально объективную оценку портфеля и рекомендации по управлению активами.

Пользователю не нужно переводить денежные средства сервису — он может продолжать работать с привычным ему банком или брокерским счетом, а Wattabuy использовать как независимого консультанта по своему портфелю. После пробного бесплатного месяца подписка на сервис составит 2 тыс. рублей в месяц — всего 73 рубля в день. Сейчас приложение работает только с долларовыми облигациями, но в ближайшем будущем будут добавлены еще две валюты: евро и юань.

«Наша ключевая задача — помогать инвесторам составлять надежные сбалансированные портфели, а не играть на бирже. Пользователь сервиса сможет качественно планировать приумножение своего капитала и сэкономит время на регулярном мониторинге фондового рынка — этим вместе с нашей командой круглосуточно занимается умный алгоритм, работающий на машинном обучении. Каждые три часа приложение пересчитывает стоимость инвестиций пользователя и дает рекомендации, если нужно что-то продать или купить», — рассказывает представитель Wattabuy.

Эксперты Wattabuy готовы ответить на инвестиционные вопросы клиентов в любое время дня и ночи. Круглосуточно работает также и служба клиентской и технической поддержки. При этом каждые три часа аналитики сервиса обновляют данные по бирже, учитывая данные умного алгоритма, — это уникальная модель мониторинга на инвестиционном рынке, позволяющая минимизировать риски для инвестора. Wattabuy ежедневно анализирует долларовые облигации более чем 5 тыс. глобальных компаний, диверсифицированные индексные фонды с рейтингами надежности от «ААА» до «BB+», а также биржевые фонды с объемом средств от 1 млрд долларов.

Платформа регулярно оценивает портфель клиента и дает рекомендации. Так, например, в случае ухудшения кредитного качества части облигаций Wattabuy предложит заменить их или обратить внимание на более доходные варианты. Пользователю приложения также доступен персонализированный календарь с датами купонных выплат (в том числе и по индексным фондам акций) и погашений отдельных выпусков облигаций.

Клиенты могут выбрать один из девяти базовых портфелей с активами крупнейших международных инвестиционных фондов с лотами от 2 тыс. долларов. Первые три — портфели облигаций с высочайшим рейтингом надежности уровня «ААА» (Amazon, Cisco, Pepsi и др.) и доходностью до 2,5% годовых. Во втором ряду портфелей собраны немного более рискованные, но все же очень надежные облигации (McDonald's, At&T, FedEx и др.) с доходностью уже до 3% годовых. И, наконец, третий ряд включает суверенные облигации развивающихся стран и небольших корпоративных эмитентов с кредитными рейтингами «BBB+», «BBB-», «BB+» (Dell, Motorola и др.) с доходностью до 4% годовых. В некоторые портфели включены также надежные индексные фонды акций, фонды недвижимости и золота.

После скачивания приложения и прохождения короткого опроса Wattabuy порекомендует пользователю подходящий ему вариант. Пока что в одном аккаунте можно вести только один портфель (в долларовых облигациях), но вскоре разработчики добавят возможность управлять сразу несколькими портфелями — в том числе и в разных валютах.

Приложение Wattabuy доступно в App Store и Play Market .

О команде:

Создатели Wattabuy — команда с более чем 20-летним опытом работы по управлению активами и неоднократные номинанты различных премий. За коммерческую составляющую сервиса отвечает Сергей Шихалеев. У Сергея за плечами 25 лет опыта в финансовой сфере в ведущих компаниях и банках — «НИКойл» («Уралсиб»), Renaissance Capital, «Атон», УК «Промсвязьбанк», — а также запуск международных IT-проектов.

За клиентскую поддержку отвечает Вячеслав Семендяев. У Вячеслава многолетний опыт работы в таких инвестиционных компаниях, как Franklin Templeton Investments, UFG Capital, Renaissance Capital, UFG WM.