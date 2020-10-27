Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года, говорится в сообщении Кабмина.

«Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов — 6 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья, а разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство. Продление программы льготной ипотеки позволит выдать еще порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей, из которых 152 тыс. кредитов на сумму 303 млрд рублей может быть выдано до конца года.