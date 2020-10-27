🔹 Нормативы Банка России нарушали в сентябре 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Девять из них находятся в процессе финансового оздоровления. Два банка в сентябре неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

🔹 Кол-центры мошенников усовершенствовали тактику: теперь людей обзванивает робот, а человек подключается на следующем этапе, когда отсеиваются наиболее недоверчивые клиенты, говорят эксперты по IT-безопасности. Если раньше многие фальшивые кол-центры работали из тюрем, то в последнее время, по данным Group-IB, большинство организованы на воле и иногда даже за границей. Для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.

🔹 ЦБ хочет обновить требования к информации, передаваемой в кредитные истории граждан. Так, кредитная информация будет признана регулятором недостоверной или подозрительной, если ее источник зарегистрирован как юрлицо менее трех лет назад и впервые передал сведения в бюро менее шести месяцев назад. Регулятор может расценить информацию как подозрительную, если договор займа заключен менее трех лет назад, отсутствуют данные о ненадлежащем исполнении обязательств или если сведения о заключении договора и о прекращении обязательств из него переданы в бюро с разницей во времени до 14 дней.

🔹 Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Продление программы льготной ипотеки позволит выдать еще порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей, из которых 152 тыс. кредитов на сумму 303 млрд рублей может быть выдано до конца года.