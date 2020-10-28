Бизнес настаивает на продлении онлайн-ипотеки минимум до начала 2021 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и возвращения ограничительных мер в регионах, пишут «Известия» . «Деловая Россия» обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с таким предложением. В сентябре организация уже обращалась с просьбой утвердить программу бессрочно, но такого решения принято не было.

Как прокомментировали представители кредитных организаций, возможность получить ипотеку удаленно востребованна: с апреля доверие покупателей к дистанционным инструментам продаж существенно выросло. ВТБ в апреле первым в стране провел полностью дистанционную сделку, отметили в банке. За пять месяцев ее пилотирования заемщики ВТБ совершили уже 1,1 тыс. сделок на 5,7 млрд рублей.

Программа онлайн-ипотеки действовала до 30 сентября. Сегодня на сайтах некоторых застройщиков говорится о возможности дистанционной ипотеки. Правда, онлайн можно совершить лишь часть действий — это было доступно и до пандемии, отметили эксперты. Полностью дистанционно закрыть сделку нельзя. Клиент, у которого уже есть счет в банке, где он планирует получить ипотеку, теоретически может взять кредит онлайн. Но не все банки на это согласны. Власти могли бы предложить идентифицировать личность через портал госуслуг. По мнению экспертов, о новом жестком локдауне речи пока не идет, во всех городах работают банки, МФЦ и другие организации. Поэтому пока и нет необходимости продлевать послабления, считают они.