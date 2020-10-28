Минфин РФ выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам — справедливее поддержать неработающих пенсионеров, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

«По пенсиям работающим пенсионерам. Мы действительно обсуждали это в ходе встречи с фракциями, которые были и вчера, и чуть раньше. Позиция наша следующая. Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию. И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию», — сказал Силуанов.

В Совфеде оценили затраты на возможную индексацию пенсий работающих пенсионеров Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка», — добавил он.