Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о введении для компаний с госучастием механизма «директивной гильотины». В пояснительной записке указывается, что в настоящее время в отношении акционерных обществ с госучастием действует более 50 директив.

«В то время как часть упомянутых директив направлена на развитие практики корпоративного управления, стратегического планирования, повышение прозрачности системы закупок, часть – не соответствуют специфике деятельности обществ или прямо противоречат их бизнес-интересам, а система КПЭ (Ключевые показатели эффективности. — Прим. ред.) акционерных обществ с государственным участием зачастую перегружена директивными требованиями, что снижает ее стимулирующую роль», — поясняется в документе.

Там же обозначены проблемы, с которыми сталкивается Росимущество при использовании директивного подхода: дублирование директивных указаний по различным поручениям, необоснованное неоднократное рассмотрение и голосование советами директоров акционерных обществ по одним и тем же вопросам, размытие ответственности за неисполнение конкретной директивы и ряд других.

МЭР поддерживает идею ввести KPI для компаний с госучастием в рамках госпрограмм Как сообщил глава ведомства Максим Решетников, такое поручение будет дано.

Для оптимизации механизма директивного управления необходимо одновременно повышать вовлеченность, профессионализм и ответственность советов директоров акционерных обществ. «В связи с этим проектом постановления предлагается ввести механизм «директивной гильотины», наделив Минфин России правом представлять в правительство РФ предложения о прекращении работы по ранее выданным директивам, подготовленные на основании предложений Федерального агентства по управлению государственным имуществом и федерального министерства либо федерального органа в том числе с учетом отчетов акционерных обществ о реализации мероприятий, осуществление которых предусмотрено решениями советов директоров акционерных обществ на основании ранее выданных директив», — говорится в документе.