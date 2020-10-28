Производственная активность в России после оживления в летние месяцы в сентябре снизилась. Заметно сократился выпуск инвестиционных товаров: как строительных материалов, так и машиностроительной продукции. Это может указывать на сжатие инвестиционной активности в ближайшие месяцы, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Экономика» .



«В сентябре восстановление деловой активности в российской экономике приостановилось. Это произошло за счет как стабилизации потребительского спроса, так и снижения производственной активности, в первую очередь в обрабатывающих производствах. Восстановление инвестиционного спроса продолжилось, однако заметное сокращение производства инвестиционных товаров в сентябре может указывать на сжатие инвестиционной активности в ближайшие месяцы», — пишет регулятор.



Отмечается, что смягчение ограничений, проводимая мягкая денежно-кредитная политика и принятые меры правительства по поддержке населения и бизнеса создали условия для расширения экономической активности в III квартале 2020 года. «Однако наблюдаемое восстановление, наиболее вероятно, носит краткосрочный характер, что связано с реализацией отложенного спроса и действием мер социальной поддержки. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации восстановление потребительской активности к концу года может значительно замедлиться», — сказано в обзоре.

По оценкам Банка России, в 2020 году ВВП сократится на 4—5%.

«В октябре на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации оперативные индикаторы потребительской активности указывали на ее дальнейшее ослабление. В то же время ситуация на рынке труда несколько улучшилась: занятость возросла, а численность безработных снизилась», — отмечается в обзоре.

В результате впервые с февраля 2020 года уровень безработицы снизился до 6,5% (в августе 6,6%). Вместе с тем индекс PMI в сфере занятости упал ниже 50 пунктов (до 47 п.) как в обрабатывающих отраслях, так и в секторе услуг. Это может свидетельствовать о неустойчивом характере восстановления занятости в сентябре, а также указывать на негативные эффекты для рынка труда от ухудшения эпидемиологической обстановки, заключает регулятор.

