Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 2,52% и составил 2 693,46 пункта. Индекс РТС уменьшился на 4,69% до отметки 1 078,29 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 1,44%, Мосбиржи — на 2,09%, «Газпрома» — на 3,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,5%, «Норильского никеля» — на 3,11%.

Российский рынок акций в среду заметно пострадал из-за активности продавцов, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, совпало сразу несколько факторов: и провал цены на нефть, и массовый уход от рисков на фоне увеличения числа новых заболевших коронавирусом, и предстоящие выборы в США. Дальше просто сработал эффект снежного кома, уточняет эксперт.

«Индекс Мосбиржи к вечеру свалился к 2 693 пунктам и способен двинуться ниже, к 2 680 пунктам. Учитывая весь негатив извне, продавцы пока останутся в сильной позиции. Индекс РТС падает камнем вниз, к 1 078 пунктам, легко пробив своим весом 1 100 пунктов. Что с новыми целями продаж? Это может быть область 1 065—1 075 пунктов и, если валютная качка останется такой же выраженной, даже 1 060 пунктов. Однако с возвращением на рынок адекватности индексы тоже выровняются, так как глубина продаж не сопоставима с имеющимися фактами», — комментирует аналитик.

