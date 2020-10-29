В Банке России принято решение возобновить систему рабочего мониторинга мер по программе кредитных каникул банков, которая действовала до 30 сентября. Об этом сообщила руководитель экспертного центра уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович в ходе очередного совещания региональных бизнес-омбудсменов.

Как известно, 30 сентября закончилось действие закона о кредитных каникулах (ФЗ-106) как меры поддержки граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии. Тем не менее сразу после этого Банк России разослал в кредитные организации письмо, в котором рекомендовал им продолжать собственные программы кредитных каникул и реструктуризации вплоть до 31 декабря.

«В рамках взаимодействия с институтом уполномоченных ЦБ попросил наш институт аккумулировать поступающие жалобы и обращения от предпринимателей, — отметила Алехнович. — В ЦБ адекватно оценивают реальное состояние экономики и в конце года ожидают новый всплеск обращений. Мы и сейчас по цифрам видим, что пошел прирост, бизнес снова обращается за кредитными каникулами или реструктуризацией кредитов. Предприниматели ожидали, что к настоящему моменту смогут достигнуть лучших финансовых показателей».

По данным Экспертного центра при уполномоченном, поступившим из территориальных учреждений Банка России, по состоянию на 21 октября коммерческие банки в 54 регионах приняли от бизнеса 48 061 обращение о реструктуризации кредита по собственным программам (вне закона № 106-ФЗ). Недельный прирост составил 0,87%. Доля фактически проведенных реструктуризаций (в количестве поступивших обращений субъектов МСП) равна 64,81%.