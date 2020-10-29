Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,58% и составил 2 709,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,06% до отметки 1 078,96 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 0,08%, Мосбиржи — на 1,56%, «Газпрома» — на 1,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,33%, «Норильского никеля» — на 2,62%.

Градус эмоций на рынке все еще высок, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня на российской фондовой площадке не так минорно, как накануне, но качка сохраняется. Внешний фон выглядит по-прежнему спорно, в ценах на нефть кто-то ищет «дно» и пока не находит, что не добавляет остальным оптимизма, а заокеанские рынки продолжают уклоняться от рисков перед выборами, — комментирует эксперт. — Индекс Мосбиржи сегодня к вечеру консолидируется около 2 718 пунктов, ему по-прежнему ничего не мешает откатиться и к 2 680, и к 2 650 пунктам в случае ухудшения биржевого настроения. Индекс РТС отошел к 1 070 пунктам и может сползти дополнительно к 1 083 пунктам, пока рынку не надоест продавать на эмоциях».