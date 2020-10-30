Акционеры «Яндекса» не стали переизбирать главу «Сбера» Германа Грефа членом совета директоров. По информации ТАСС, решение было принято в ходе годового собрания акционеров «Яндекса», которое прошло в четверг, 29 октября.

Также акционеры «Яндекса» переизбрали главу компании Аркадия Воложа в совет директоров в качестве исполнительного директора сроком на четыре года, а технического директора «Яндекса» Михаила Парахина — на один год в качестве неисполнительного директора.



Греф вошел в совет директоров «Яндекса» в 2014 году, в 2017 году срок его полномочий был продлен еще на три года. Летом 2020 года после закрытия сделки по разделению активов между СберБанком и «Яндексом» Греф допускал, что не будет переизбираться на новый срок.