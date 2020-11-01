VK Pay и Хоум Кредит Банк открыли ранний доступ к рассрочке. Теперь с помощью VK Pay можно оплачивать товары или услуги в рассрочку внутри «ВКонтакте», в мини-приложении AliExpress в VK и на сайтах магазинов-партнеров, говорится в сообщении компании.



«Участники раннего доступа могут также сделать покупки на сайтах «Связного», умной колонки Капсулы с голосовым помощником Марусей, Warface или GeekBrains. Уже сейчас первым пользователям доступны больше 12 миллионов товаров и услуг. В дальнейшем этот список будет пополняться. Кроме того, у пользователей появится возможность приобретать миллионы товаров в соцсети: рассрочку можно будет оформить на покупки в магазинах «ВКонтакте». Все предложения будут собраны в сервисе VK Pay», — говорится в релизе.

Рассрочка от VK Pay и Home Credit Bank — первая в России, которую можно оформлять и погашать прямо в соцсети, в сервисе VK Pay. Чтобы использовать новую услугу уже сейчас, в рамках раннего доступа, нужно подать заявку на сайте . Оформление занимает несколько минут и полностью проходит онлайн.

Взять в рассрочку получится до 300 тыс. рублей — точную сумму подсчитывает банк. Если вернуть деньги за четыре месяца, то никаких дополнительных начислений не будет. Срок рассрочки можно увеличить — например, чтобы снизить ежемесячный платеж из-за сложной жизненной ситуации в условиях пандемии. Кроме того, в случае финансовых трудностей раз в полгода платеж можно пропустить без каких-либо последствий — для этого достаточно заранее подключить соответствующую услугу.



Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay. Сервис напомнит о необходимости внести деньги заранее и в сам день платежа. Также можно бесплатно подключить автоплатеж — так график выплат точно не будет нарушен.

В будущем возможность принимать оплату в рассрочку появится и у магазинов, которые продают свои товары «ВКонтакте». Для этого владельцы магазинов могут уже сейчас подать заявку на подключение к программе.