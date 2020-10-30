ВТБ рассчитывает решить вопрос о снижении доли привилегированных акций до выплаты следующих дивидендов в 2021 году, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам.

Напомним, ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что кредитная организация ведет переговоры с Минфином об уменьшении доли привилегированных акций в ее уставном капитале. Костин подтвердил, что у руководства банка есть озабоченность по поводу высокого объема привилегированных акций, что сказывается на отношении инвесторов.

«Мы эту проблему осознаем. Но, честно говоря, Дима (Дмитрий Пьянов. — Прим. Банки.ру) так это сказал… я это подтвержу, но только скажу, что на такой ранней стадии даже бессмысленно об этом говорить. Мы пока позицию Министерства финансов по большому счету не знаем», — отметил Костин.



«Определенно, к выплате следующих дивидендов, я думаю, по-любому вопрос должен каким-то образом решиться… может быть, до конца года прояснится позиция более четко», — сказал Костин журналистам.