ВТБ может направить на дивиденды за 2020 год половину прибыли по МСФО. Об этом, по информации ТАСС , сообщил член правления, финансовый директор кредитной организации Дмитрий Пьянов в ходе «Диалога с банком ВТБ».

«Мы... собираемся провозглашать тезис о возврате до 50% выплаты от чистой прибыли по МСФО по итогам 2020 года. Если прибыль составит 75 миллиардов рублей, то половину из этой прибыли мы выплатим в следующем году в виде дивидендов по всем типам акций», — рассказал он.

Напомним, правительство в этом году рекомендовало Минфину и Росимуществу при рассмотрении вопроса о распределении прибыли ВТБ за 2019 год предусмотреть направление на выплату дивидендов 10%. Акционеры ВТБ в конце сентября утвердили дивиденды по итогам 2019 года: общий размер составил 20,12 млрд рублей при прошлогодней чистой прибыли по МСФО в 197,1 млрд рублей.

Пьянов в августе этого года говорил, что ВТБ может вернуться к дивидендам в 50% от чистой прибыли в 2021 году.

Сегодня он также заявил , что ВТБ ведет переговоры с Минфином РФ об уменьшении доли привилегированных акций в капитале банка.

«Мы сейчас начали достаточно непростые переговоры с Минфином, которые в ближайшее время предопределят судьбу этих привилегированных акций и замещение понятным и знакомым всем нашим инвесторам уставным капиталом. То есть, по сути, мы ведем переговоры об уменьшении доли привилегированных акций в нашем уставном капитале», — сказал банкир.

Согласно информации на сайте банка, владельцами привилегированных акций ВТБ первого и второго типов являются Минфин и Агентство по страхованию вкладов соответственно. Привилегированные акции первого типа имеют долю в уставном капитале ВТБ 32,88%, второго типа — 47,22%, уточняет ТАСС.



Стоимость обыкновенных акций ВТБ на 16:22 мск прибавляет 4,93%, свидетельствуют данные Московской биржи.