🔸 Американская предвыборная гонка продолжает нервировать инвесторов. Кто победит и на что это повлияет? Разбираем три основные стратегии в материале «Тень выборов. Байден или Трамп? Покупать или продавать?».

🔸 О том, что страхование от киберрисков — перспективное направление, участники страхового рынка России говорят не один год. Но активного развития оно так и не получило. О том, что сегодня доступно потребителям, узнаем здесь.

🔸 Что происходит за кулисами, когда мы нажимаем кнопку «Купить» в брокерском приложении? В том, кто отвечает за наши акции на фондовом рынке, разбираемся вместе с преподавателем кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Русланом Искяндяровым в рубрике #этокденьгам.

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🔸 Абсолютное большинство банков вносят оплату услуг ЖКХ в черный список бонусных программ. Нам удалось найти несколько карт-исключений. Топ карт с кешбэком за оплату услуг ЖКХ в «Разборе Банки.ру».