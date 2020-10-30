Глава ВТБ Андрей Костин будет вести с ЦБ дискуссию по поводу перехода части банковского бизнеса регулятору в случае внедрения цифрового рубля. Об этом банкир заявил в интервью телеканалу РБК ТВ, подчеркнув, что никогда не выступал против цифрового рубля в качестве централизованной государственной валюты.

«Аспекты, связанные с тем, что часть бизнеса может переходить от банков к Центральному банку, конечно, требуют дальнейшей проработки, каким образом коммерческие банки будут встраиваться в этот вопрос, каким образом они могут бизнес сохранять… Потому что этот бизнес — уж точно не занятие Центрального банка», — сказал Андрей Костин.

Он добавил, что эти вопросы будут предметом дискуссии ВТБ с регулятором.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что внедрение цифрового рубля может удешевить некоторые банковские операции и повлиять на бизнес-модели банков.