Введение цифрового рубля может удешевить некоторые банковские операции и повлиять на бизнес-модели банков, заявила на форуме «Россия зовет!» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков. Мы это понимаем и хотим услышать, как банки это видят. Может усложниться управление ликвидностью, но здесь ЦБ готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений. Поменяется структура доходов, отдельные операции будут удешевляться. Но удобство приведет к тому, что объем таких операций будет больше. Банки все равно будут зарабатывать», — отметила председатель Центробанка.



Напомним, в середине октября регулятор опубликовал консультативный доклад и начал обсуждение цифрового рубля. ЦБ собирает отзывы до конца года, затем примет решение о целесообразности запуска проекта и подготовит полноценную концепцию. Тестирование цифрового рубля может начаться уже в конце 2021 года, сообщала ранее Набиуллина.