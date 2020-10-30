Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 4,49% и составил 2 690,59 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,15% до отметки 1 066,6 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 2,21%, Мосбиржи — на 4,49%, «Газпрома» — на 1,11%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,31%, «Норильского никеля» — на 0,72%.

Индекс Мосбиржи к концу октября спустился к минимумам с 18 мая текущего года, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«За октябрь рублевый индикатор «похудел» на 7,8%, за полные 10 месяцев 2020 года — на 13,4%. Индекс РТС упал к 1 075 пунктам — это минимальное за шесть месяцев значение индикатора. В октябре валютный индекс упал на 10%, с января и по текущий момент — на 44,7%. И вот это уже выглядит очень серьезно и показательно», — комментирует эксперт.