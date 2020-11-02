Альфа-Банк решил вернуть комиссию, списанную за обслуживание карт Alfa-Miles после изменений тарифов в ноябре. Пользователи «Народного рейтинга» массово жаловались на списание 6 тыс. рублей без предварительных уведомлений.

Жалобы на списание комиссии начали появляться на портале Банки.ру 1 ноября. С этого дня по карте Alfa-Miles были изменены тарифы, плата за ежегодное обслуживание выросла до 6 тыс. рублей.

«Без всяких уведомлений банк просто списывает плату за обслуживание карты Alfa Miles, которой никогда не было. При обращении в банк ответили — вы должны на сайте смотреть», — пишет пользователь sergeyga. Другие клиенты также отмечают, что не получали или не заметили уведомлений об изменении тарифов.

При этом комиссия у всех клиентов была списана одновременно, вне зависимости от даты активации карты и срока ее действия. «Назначение платежа говорит: комиссия за обслуживание карты за период с 01.11.2020 по 01.11.2021. При этом эта карта не подлежит перевыпуску и действует до конца ноября 2020 года (т. е. месяц, а не год)», — отмечает пользователь под ником vlkon.

В Альфа-Банке пояснили, что увеличили комиссию за обслуживание Alfa-Miles в связи с тем, что эти карты не выпускаются с мая 2018 года, вместо них клиентам предлагается Alfa Travel.

«Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам», — сообщили в пресс-службе банка.

Следующее списание комиссии произойдет 1 декабря. Чтобы этого не произошло, достаточно закрыть карту через приложение или по звонку.