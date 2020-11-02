Ряд банков с ноября 2020 года внесли изменения в условия карточных продуктов в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и начисления дохода на остаток.

Кешбэк и бонусные программы

ВУЗ-Банк по картам «Максимум» и «Максимум Gold» предлагают в период до 31 января 2021 года повышенный кешбэк в 10% в категориях «магазины бытовой техники», «магазины игрушек», «товары и услуги в салонах красоты», «авиаперевозки». Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

Банк «Нейва» в ноябре начисляет кешбэк в 3% по Visa Gold за покупки в категории «спортивные товары и услуги».

Процент на остаток

Банк «Александровский» снизил процент начисления дохода на остаток по карте «Индивидуальная зарплатная» до 5,5% годовых (с 7%). Проценты начисляются при поддержании ежедневного остатка по карте от 30 тыс. рублей и покупках на сумму от 15 тыс. рублей в месяц; на сумму остатка свыше 150 тыс. рублей проценты не начисляются.

По карте «Пенсионная» начисляется 4% годовых. Дополнительные 2% годовых, которые можно было получить на остаток до 100 тыс. рублей при выполнении определенных условий (остаток — 10 тыс., покупки — 5 тыс. в месяц) — более не начисляются.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus». Теперь будет начисляться 4,5% (вместо 4,6%) на сумму от 10 тыс. рублей.

Стоимость обслуживания

В банке «Нейва» отменяются комиссии за первый месяц обслуживания по дебетовым картам Uno и Visa Gold.



Банк «Таврический» изменил стоимость годового обслуживания карт «Дебетовая Gold»: теперь она составляет 600 рублей, 10 долларов либо 8 евро (ранее — 1,8 тыс. рублей, 60 долларов либо 60 евро). По карте «Мир Классическая» стоимость обслуживания составляет 300 рублей (прежде — 200 рублей). Выпуск карт Visa Classic и Mastercard Standard прекращен.