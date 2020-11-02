Банк России снизил прогноз по структурному профициту ликвидности банковского сектора на конец 2020 года, свидетельствуют данные опубликованного регулятором в понедельник, 2 ноября, доклада о денежно-кредитной политике .

Напомним, в комментарии «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за сентябрь ЦБ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года на уровне 1,4—2 трлн рублей.

«Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года снижен с 1,4—2 трлн до 1—1,4 трлн рублей. Это связано с повышением оценки оттока наличных денег из банков, а также с учетом объявленных дополнительных операций по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках сделки с акциями ПАО «Аэрофлот», — отмечается в докладе о ДКП.



Там указано, что структурный профицит ликвидности в среднем по периодам усреднения обязательных резервов уменьшился с 1,9 трлн рублей в июле — августе до 1,8 трлн рублей в сентябре — октябре 2020 года. Основными факторами оттока средств оставался рост объема наличных денег в обращении (хотя и значительно меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы), а также увеличение в сентябре величины обязательных резервов, в том числе в результате валютной переоценки обязательств кредитных организаций.

В числе прочего в докладе отмечается, что «рост объема наличных денег в обращении замедлился и начинает постепенно нормализовываться традиционная сезонная динамика. Как и ранее, ожидается, что по мере возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно приблизится к уровням до пандемии, однако этот процесс будет смещен на 2021 год. В связи с этим прогноз увеличения объема наличных денег в обращении в 2020 году повышен с 1,4—1,6 трлн до 1,9—2,1 трлн рублей».

